Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что боевиков с "Азовстали" ни в коем случае нельзя обменивать, ведь они возьмут ещё больше заложников, их надо отдать под суд, пишет rostovgazeta.ru.
Своё предложение он уже выдвинул на рассмотрение Госдумы.
"Террористическая группировка захватывает своих граждан и придумывает им обвинения безо всякой оглядки на закон. Поэтому если мы согласимся обменивать членов этой террористической группировки на заложников, они с удовольствием спихнут нам хоть всё население Украины", — высказался он.
Ранее член Совета федерации РФ Андрей Климов заявил, что простые украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен на "Азовстали", могут попасть под обмен пленными, а боевиков нацбатальона "Азов"* будут судить.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.
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