В США задались вопросом, нападёт ли украинская армия на Россию

Ксения Собчак обратила внимание на то, как поменялись заголовки Forbs за последние три месяца. В феврале СМИ США спрашивали, нападёт ли РФ на Украину, сейчас их заботит вопрос, двинется ли украинская армия на Россию.

Журналистка опубликовала два противоположных заголовка в американском финансово-экономическом журнале.

"Forbs с разницей в 3 месяца. Февраль: Нападёт ли Россия на Украину? Май: Нападёт ли украинская армия на Россию?" — приводит Собчак диаметрально разные названия аналитический статей.

Американский военный эксперт Майкл Пек в журнале Forbes пришёл к выводу о том, что если Украина нападет на территорию России, её ожидает неминуемая катастрофа. Он предостерёг Украину от необдуманного шага.