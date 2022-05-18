Ксения Собчак обратила внимание на то, как поменялись заголовки Forbs за последние три месяца. В феврале СМИ США спрашивали, нападёт ли РФ на Украину, сейчас их заботит вопрос, двинется ли украинская армия на Россию.
Журналистка опубликовала два противоположных заголовка в американском финансово-экономическом журнале.
"Forbs с разницей в 3 месяца.
Февраль: Нападёт ли Россия на Украину?
Май: Нападёт ли украинская армия на Россию?" — приводит Собчак диаметрально разные названия аналитический статей.
Американский военный эксперт Майкл Пек в журнале Forbes пришёл к выводу о том, что если Украина нападет на территорию России, её ожидает неминуемая катастрофа. Он предостерёг Украину от необдуманного шага.
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Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.