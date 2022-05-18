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Автор Елена Былкина

СМИ: Военнопленные "Азовастали" доставлены в СИЗО Таганрога: "Важный объект"

Силовые структуры

Стало известно, куда транспортировали сдавшихся в плен оборонителей "Азовстали". Информация СМИ частично подтверждает сообщения Маргариты Симоньян.

СМИ: Военнопленные "Азовастали" доставлены в СИЗО Таганрога: "Важный объект"

Российское издание "Дон24" сообщает, что захваченных в плен бойцов Мариуполя определили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Ростовское издание "161.ru" пишет, что солдат ВСУ доставили в Таганрог.

"Из Таганрога их будут распределять дальше. В области тоже нашей часть останется. Они являются сейчас важным объектом [для обмена]", — гласит информация СМИ.

Министерства обороны РФ и Украины сообщение не подтверждали.

На брифинге Минобороны РФ говорилось, что с завода "Азовсталь" были вывезены 959 украинских военных, в том числе 80 раненых.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян рассказала об участи бойцов, сдавшихся в плен вооружённым силам РФ.

"Успешно эвакуированные" азовцы* прибыли в места своей новой постоянной дислокации — в российский ФСИН", — писала журналистка.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы таганрог ростов-на-дону маргарита симоньян
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