СМИ: Военнопленные "Азовастали" доставлены в СИЗО Таганрога: "Важный объект"

Стало известно, куда транспортировали сдавшихся в плен оборонителей "Азовстали". Информация СМИ частично подтверждает сообщения Маргариты Симоньян.

Российское издание "Дон24" сообщает, что захваченных в плен бойцов Мариуполя определили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Ростовское издание "161.ru" пишет, что солдат ВСУ доставили в Таганрог.

"Из Таганрога их будут распределять дальше. В области тоже нашей часть останется. Они являются сейчас важным объектом [для обмена]", — гласит информация СМИ.

Министерства обороны РФ и Украины сообщение не подтверждали.

На брифинге Минобороны РФ говорилось, что с завода "Азовсталь" были вывезены 959 украинских военных, в том числе 80 раненых.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян рассказала об участи бойцов, сдавшихся в плен вооружённым силам РФ.