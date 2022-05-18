Стало известно, куда транспортировали сдавшихся в плен оборонителей "Азовстали". Информация СМИ частично подтверждает сообщения Маргариты Симоньян.
Российское издание "Дон24" сообщает, что захваченных в плен бойцов Мариуполя определили в СИЗО Ростова-на-Дону.
Ростовское издание "161.ru" пишет, что солдат ВСУ доставили в Таганрог.
"Из Таганрога их будут распределять дальше. В области тоже нашей часть останется. Они являются сейчас важным объектом [для обмена]", — гласит информация СМИ.
Министерства обороны РФ и Украины сообщение не подтверждали.
На брифинге Минобороны РФ говорилось, что с завода "Азовсталь" были вывезены 959 украинских военных, в том числе 80 раненых.
Ранее глава RT Маргарита Симоньян рассказала об участи бойцов, сдавшихся в плен вооружённым силам РФ.
"Успешно эвакуированные" азовцы* прибыли в места своей новой постоянной дислокации — в российский ФСИН", — писала журналистка.
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