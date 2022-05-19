Политолог Юлия Витязева уверена, что президент Владимир Зеленский для успокоения общественности будет лгать что угодно.
По её словам, Киев стал говорить, что якобы принимал активное участие в спасении "Азова"*, договаривался об обмене пленных и т. д.
"Это была игра, в первую очередь, на украинскую публику. Сказать, что обмена не будет, они сдались и сейчас предстанут перед судом в России, для них сложно. Зеленского после такого просто вынесли бы сразу. В связи с этим, они продолжают устраивать эти игрища, выдавая желаемое за действительное", — заявила Витязева.
В отличие от киевского режима, в РФ доступны все новости, поэтому некоторые разволновались, что нацистов и впрямь могут обменять. А чтобы люди не переживали, спикер Госдумы Вячеслав Володин проговорил то, что подразумевалось.
Сперва надо всех оттуда вытащить, разместить, провести следственные мероприятия, выслушать их. А расскажут они немало. Вот тогда и будем принимать решение, как наказывать и как поступать.
Тут еще психологический вопрос, говорит политолог. Когда Россия берёт пленных, она гарантирует им жизнь, в отличие от ВСУ и нацполков. Никто никому колени не простреливает. А тем более, не убивает и не снимает это на камеру.
"Мы русские, мы не животные и не украинцы. Мы поступаем по закону, потому здесь нужен суд", — подытожила Витязева.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.