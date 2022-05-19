Витязева: "Зеленский по “Азовстали” затеял игру на публику"

Политолог Юлия Витязева уверена, что президент Владимир Зеленский для успокоения общественности будет лгать что угодно.

По её словам, Киев стал говорить, что якобы принимал активное участие в спасении "Азова"*, договаривался об обмене пленных и т. д.

"Это была игра, в первую очередь, на украинскую публику. Сказать, что обмена не будет, они сдались и сейчас предстанут перед судом в России, для них сложно. Зеленского после такого просто вынесли бы сразу. В связи с этим, они продолжают устраивать эти игрища, выдавая желаемое за действительное", — заявила Витязева.

В отличие от киевского режима, в РФ доступны все новости, поэтому некоторые разволновались, что нацистов и впрямь могут обменять. А чтобы люди не переживали, спикер Госдумы Вячеслав Володин проговорил то, что подразумевалось.

Сперва надо всех оттуда вытащить, разместить, провести следственные мероприятия, выслушать их. А расскажут они немало. Вот тогда и будем принимать решение, как наказывать и как поступать.

Тут еще психологический вопрос, говорит политолог. Когда Россия берёт пленных, она гарантирует им жизнь, в отличие от ВСУ и нацполков. Никто никому колени не простреливает. А тем более, не убивает и не снимает это на камеру.

"Мы русские, мы не животные и не украинцы. Мы поступаем по закону, потому здесь нужен суд", — подытожила Витязева.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.