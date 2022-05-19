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Автор Антон Уткин

Военкор Коц: сытые и здоровые пленные станут примером для остальных солдат ВСУ

Силовые структуры

Украинских военнопленных под Еленовкой содержат в самых гуманных условиях. Распространение этой информации даст повод сдаться прочим солдатам армии Украины.

Военкор Коц: сытые и здоровые пленные станут примером для остальных солдат ВСУ

Международный Красный Крест проверил условия содержания сложивших оружие украинских военных в посёлке Еленовка в ДНР. По словам российского военкора Андрея Коца, членов делегации, которых сопровождал депутат Верховной рады Александр Ковалев, вполне удовлетворило уединённое.

Бывшим солдатам и офицерам предоставили тёплые постели, надлежащее лечение и возможность помыться. Особое внимание журналист обратил на качество еды.

"У них на тюремной кухне такой запах стоит, что у меня слюна закапала", — отметил Коц.

Тем, кто возмущается слишком нежным обращением с пленными, военкор пояснил, что по-другому нельзя.

"Картинка" сытых и залеченных врагов в плену сыграет исключительно в нашу сторону. Противник начнет сдаваться более активно", — уверен журналист.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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