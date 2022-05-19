Военкор Коц: сытые и здоровые пленные станут примером для остальных солдат ВСУ

Украинских военнопленных под Еленовкой содержат в самых гуманных условиях. Распространение этой информации даст повод сдаться прочим солдатам армии Украины.

Международный Красный Крест проверил условия содержания сложивших оружие украинских военных в посёлке Еленовка в ДНР. По словам российского военкора Андрея Коца, членов делегации, которых сопровождал депутат Верховной рады Александр Ковалев, вполне удовлетворило уединённое.

Бывшим солдатам и офицерам предоставили тёплые постели, надлежащее лечение и возможность помыться. Особое внимание журналист обратил на качество еды.

"У них на тюремной кухне такой запах стоит, что у меня слюна закапала", — отметил Коц.

Тем, кто возмущается слишком нежным обращением с пленными, военкор пояснил, что по-другому нельзя.