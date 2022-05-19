Националист "Азова"* Паламар уже доставлен в Ростов

Заместитель командира националистического батальона "Азов"* (запрещён в РФ) Святослав Паламар с позывным "Калина" уже находится в Ростове-на-Дону.

Ранее корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщает, что накануне, 18 мая, при наступлении темноты, около 21:00, националист с позывным "Калина" вышел с завода "Азовсталь" и сдался в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.