Заместитель командира националистического батальона "Азов"* (запрещён в РФ) Святослав Паламар с позывным "Калина" уже находится в Ростове-на-Дону.
Ранее корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщает, что накануне, 18 мая, при наступлении темноты, около 21:00, националист с позывным "Калина" вышел с завода "Азовсталь" и сдался в плен.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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