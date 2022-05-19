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Автор Елена Ивченко

Националист "Азова"* Паламар уже доставлен в Ростов

Силовые структуры

Заместитель командира националистического батальона "Азов"* (запрещён в РФ) Святослав Паламар с позывным "Калина" уже находится в Ростове-на-Дону.

Ранее корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщает, что накануне, 18 мая, при наступлении темноты, около 21:00, националист с позывным "Калина" вышел с завода "Азовсталь" и сдался в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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