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Автор Дмитрий Плотников

Минобороны РФ: с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых

Силовые структуры

С металлургического комбината "Азовсталь" с 16 мая в плен сдались в общей сложности 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Все нуждающиеся в стационарном лечении члены националистического формирования "Азов"*, а также боевики ВСУ и нацгвардии получают медицинскую помощь в учреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли больше половины находившихся там украинских военнослужащих

"Процесс ещё идёт", — сказал глава ДНР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
денис пушилин
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