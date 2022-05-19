С металлургического комбината "Азовсталь" с 16 мая в плен сдались в общей сложности 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Все нуждающиеся в стационарном лечении члены националистического формирования "Азов"*, а также боевики ВСУ и нацгвардии получают медицинскую помощь в учреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли больше половины находившихся там украинских военнослужащих
"Процесс ещё идёт", — сказал глава ДНР.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.