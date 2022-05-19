Корреспондент "Первого" Ирина Куксенкова: Калина и Волына ещё на "Азовстали"

Корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова сообщила, что командиры националистического батальона "Азов"* Калина и Волына пока не вышли из "Азовстали".

Выйти с металлургического комбината они могут в пятницу, 19 мая.

"Сдался в плен "голос Азова" — женщина Екатерина (Птичка)", — сообщает журналист.

Ранее о сдаче Святослава Паламара "Калины" сообщил в соцсетях журналист КП Дмитрий Стешин.

Минобороны России информирует, что с 16 мая в плен с завод "Азовсталь" сдались 1730 военнослужащих, в том числе 80 раненых.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.