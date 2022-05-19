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Автор Мария Карева

Сдавшиеся в плен боевики с "Азовстали" поблагодарили власти ДНР за условия

Силовые структуры

Сдавшиеся в плен представители националистического батальона "Азов"* в Мариуполе поблагодарили власти Донецкой Народной Республики. Боевики отметили, что им предоставили удобные спальные места, полноценное питание и необходимые медикаменты. На данный момент пленные бойцы нацбата находятся в посёлке Еленовка.

"Все лояльны, адекватны, никто не оскорбляет, на личности не переходит ни в коем случае. Помощь сослуживцам оказали… всех тяжелых раненых вывезли, перевязки им сделали", — цитирует слова пленного лейтенанта "Русская весна".

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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