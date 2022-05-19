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Автор Дмитрий Плотников

Юрист Соловьёв: "У Калины есть шанс избежать высшей меры — сделка со следствием"

Силовые структуры

Заместитель командира националистического батальона "Азов"* Святослав Паламар "Калина" сдался в плен.

Юрист Соловьёв: "У Калины есть шанс избежать высшей меры — сделка со следствием"

Боевику грозит серьёзный срок за многочисленные военные преступления. Но у Калины есть шанс избежать высшей меры наказания, рассказал правозащитник Иван Соловьёв.

По его словам, Паламара ждёт нелёгкая участь. Ведь он был не только объектом оперативной разработки российских спецслужб, но и в отношении него собрали солидную доказательственную базу, которая доказывает его участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"Геноцид, умышленное убийство, преступление против мира и безопасности человечества, предусматривающие, в том числе, пожизненное лишение свободы и не имеющие сроков давности", — сообщает юрист Общественной службе новостей.

Соловьёв отмечает, что этот перечень, за которые его могут осудить, далеко не полный. Юрист уверен, что на следствии установят и новые эпизоды преступлений.

"Кроме того, он, как командир, отдавал своим подчинённым преступные приказы. За это также придётся ответить", — добавил специалист.

Но Калина может попытаться использовать единственный вариант — пойти на сделку со следствием. Паламар многое знает и много может рассказать "интересного".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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