Баранец: Запад до сих пор не передал Киеву самолёты из-за страха перед ПВО РФ

На Западе часто звучали обещания передать Украине военную авиацию. Часть самолётов собрали в Польше, на территории которой они находятся до сих пор, и Киеву их так никто и не передал.

Военный эксперт Виктор Баранец подтвердил, что ВСУ так и не получили ни одного из обещанных самолётов. Он рассказал, что в Польше стоят 79 самолётов советского образца — Су и МиГи, собранные в странах Варшавского договора. Баранец отметил, что Запад не только собрал здесь военную авиацию для Киева, но и собирался обучать украинских военных в Польше пользованию этой техникой.

Однако, как заметил Баранец, дальше планов пока дело не пошло.

"Но потом это желание у Запада отпало. Потому что они увидели, что у России серьезная система противовоздушной обороны. То есть бессмысленно отправлять самолеты, которые будут тут же сбиваться — думаю, у них такая логика", — сказал Виктор Баранец в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее военный обозреватель Игорь Коротченко отметил, что ВСУ всё же располагают некоторым количеством самолётов. Есть у Киева и лётчики, хотя их и мало. Но о боеспособности военной авиации Украины судить сложно, отметил Коротченко, потому что ВС РФ сбивают её раньше, чем она успевает открыть огонь по цели.