Баранец о развитии событий на Донбассе: постепенно окружать ВСУ

Российское командование планирует мало-помалу окружать ВСУ вместо того, чтобы получить огромный котёл с запертой в нём внушительной группировкой украинских войск. Такой точкой зрения поделился военный аналитик Виктор Баранец в беседе с изданием "Царьград".

Эксперт считает, что такая стратегия является правильной.

"Принято другое решение — откусывать вот эту колбасу, резать по частям, то есть вместо огромного гигантского котла принято решение наделать несколько котелков", — отметил Баранец.

Самое активное продвижение российских войск ожидается по тем направлениям, где они уже закрепились. Сейчас основные силы РФ сконцентрированы в Авдеевке — основном опорном пункте россиян в районе Северодонецка.

По словам экспертов, под Северодонецком уже образовалось три котла, вокруг которых стягивает силы российская армия.