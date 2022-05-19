Российское командование планирует мало-помалу окружать ВСУ вместо того, чтобы получить огромный котёл с запертой в нём внушительной группировкой украинских войск. Такой точкой зрения поделился военный аналитик Виктор Баранец в беседе с изданием "Царьград".
Эксперт считает, что такая стратегия является правильной.
"Принято другое решение — откусывать вот эту колбасу, резать по частям, то есть вместо огромного гигантского котла принято решение наделать несколько котелков", — отметил Баранец.
Самое активное продвижение российских войск ожидается по тем направлениям, где они уже закрепились. Сейчас основные силы РФ сконцентрированы в Авдеевке — основном опорном пункте россиян в районе Северодонецка.
По словам экспертов, под Северодонецком уже образовалось три котла, вокруг которых стягивает силы российская армия.
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