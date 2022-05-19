Суздальцев: ядерное оружие едва ли будет применено, если дойдёт до войны

Все бойцы во время Второй мировой войны старались иметь под рукой противогаз, боясь, что противник может в любой момент применить отравляющий газ. Но по факту химоружие ни одной из сторон так и не было использовано, потому что все боялись аналогичного ответа в свой адрес. Об этом историческом факте напомнил политолог Андрей Суздальцев.

На основании сказанного эксперт считает, что если дело дойдёт до вооружённого противостояния между Россией и НАТО, ядерное оружие использовано не будет. При этом он выразил надежду, что конфликт на Украине не выйдет за её пределы.

"Исторический факт используется сторонниками мнения, что в случае конфликта между Россией и НАТО стороны не будут применять ядерное оружие и будут воевать обычными методами. Надеюсь, что мы это не проверим", — сказал Суздальцев в разговоре с "Украиной.ру".

Ранее Суздальцев рассказал, что на Украине хотели разработать универсальное оружие, используя для этого радиоактивные отходы, но потерпели неудачу. Эксперт отметил, что это весьма в духе Киева — не заканчивать никакие национальные проекты.