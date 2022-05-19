EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Илларионов: 40 млрд долларов от США для Украины оказались дыркой от бублика

Силовые структуры

Американский Сенат одобрил Киеву оказание помощи в 40 млрд долларов и отправил документ президенту США Джо Байдену на подпись.

Илларионов: 40 млрд долларов от США для Украины оказались дыркой от бублика

81 сенатор против 11 и большинством сенаторов помощь была одобрена.

Напомним, выделение денег было одобрено ещё 10 мая, но рассмотрение проекта застопорилось из-за того, что сенатор Рэнд Пол был против быстрого голосования.

Однако радуются в Киеве рано. Экс-советник президента РФ, осевший в Штатах, экономист-либерал Андрей Илларионов констатировал, что от помощи США Киеву достанутся крохи.

"Хотя законопроект называется "о помощи Украине", ей из этих 40 млрд достанется только 17 млрд. Всё остальное уйдёт по другим направлениям, не Украине. Из них — военная помощь Украине составляет только 6 млрд, и эта помощь предусмотрена на 5 месяцев, до сентября… В среднем в месяц предполагается 1, 2 млрд долл военной помощи от США", — говорит беглый экономист.

Много это или мало, спрашивает Илларионов. Первые два месяца СВО их помощь составляла 1, 8 млрд долл. И, если этот проект будет принят, это будет снижение ежемесячной дотации Киеву минимум на 35 процентов.

Хотя они помогают Незалежной, но с другой стороны данная помощь не является абсолютной. По крайней мере, на уровне главы США никто ни разу не заявлял, что Вашингтон заинтересован в разгроме России на украинской территории и полном освобождении всех территорий, подытожил Илларионов.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы вашингтон джо байден
Sberbank
Новости
Житель ХМАО уволился и уехал на Украину с чеченскими бойцами
Пленный теробороны ВСУ: лучше нам с РФ объединиться и вместе ударить по США
Илларионов: 40 млрд долларов от США для Украины оказались дыркой от бублика
Суздальцев: ядерное оружие едва ли будет применено, если дойдёт до войны
The Federalist: политика Джо Байдена уверенно ведёт США к уничтожению
Оружие украинских боевиков из подвалов завода "Азовсталь" вывозят грузовиками
Захарова: эффект от санкций против РФ почувствовал на себе весь мир
Боевики ВСУ заявили, что в плену ВС РФ лучше, чем в рядах украинской армии
Нацистская группировка ВСУ в Северодонецке лишена снабжения
Военные России захватили противотанковое вооружение ВСУ в Камышевахе
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Последние материалы
Военные России захватили противотанковое вооружение ВСУ в Камышевахе
Эксперт Танкаев: США не лишат РФ доходов от продажи нефти: "Это понятно и ежу"
Небензя: зерно, которое вывозят из Украины, возможно, просто идёт в запасы ЕС
СМИ: ролик, что Калина не сдался, был подготовлен заранее в целях пропаганды
Астролог Хонигман: "Этот огненный знак отличается мелочностью, потому что им управляет Марс"
США хотят предоставить ВС Украины современные противокорабельные ракеты
Медведев о поставках продовольствия: Западу мешает "космический кретинизм"
Ищенко: некоторые военнопленные с Украины избегут наказания и отправятся домой
Военкор Сладков о пленных женщинах с "Азовстали": "Снайперши или медсёстры?"
Вассерман: включению Херсонской области в состав РФ ничего не препятствует
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников