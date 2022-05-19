Илларионов: 40 млрд долларов от США для Украины оказались дыркой от бублика

Американский Сенат одобрил Киеву оказание помощи в 40 млрд долларов и отправил документ президенту США Джо Байдену на подпись.

81 сенатор против 11 и большинством сенаторов помощь была одобрена.

Напомним, выделение денег было одобрено ещё 10 мая, но рассмотрение проекта застопорилось из-за того, что сенатор Рэнд Пол был против быстрого голосования.

Однако радуются в Киеве рано. Экс-советник президента РФ, осевший в Штатах, экономист-либерал Андрей Илларионов констатировал, что от помощи США Киеву достанутся крохи.

"Хотя законопроект называется "о помощи Украине", ей из этих 40 млрд достанется только 17 млрд. Всё остальное уйдёт по другим направлениям, не Украине. Из них — военная помощь Украине составляет только 6 млрд, и эта помощь предусмотрена на 5 месяцев, до сентября… В среднем в месяц предполагается 1, 2 млрд долл военной помощи от США", — говорит беглый экономист.

Много это или мало, спрашивает Илларионов. Первые два месяца СВО их помощь составляла 1, 8 млрд долл. И, если этот проект будет принят, это будет снижение ежемесячной дотации Киеву минимум на 35 процентов.

Хотя они помогают Незалежной, но с другой стороны данная помощь не является абсолютной. По крайней мере, на уровне главы США никто ни разу не заявлял, что Вашингтон заинтересован в разгроме России на украинской территории и полном освобождении всех территорий, подытожил Илларионов.