В "малых котлах" Донбасса окружено больше двадцати тысяч солдат ВСУ

Согласно данным украинских аналитиков, ВС РФ отказались окружать всю группировку ВСУ в Донбассе. Решено применить тактику "малых котлов".

Мнение экспертов подтвердил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он сообщил, что российские военнослужащие сейчас окружают донбасские города, заставляя ВСУ отходить с занимаемых позиций.

"Надеются, что мы сами отойдем оттуда из-за опасности окружения. Не так уж и глупо с их стороны", — отметил Арестович.

По информации источников, под Северодонецком союзным силам ВС РФ и ополчению ЛДНР удалось окружить группировку ВСУ численностью около 2 тыс. человек. В Горском и Золотом осталось около 3 тыс. солдат Украины, в Светлодарске — 2 тыс., в Авдеевке и Васильевке — 4 тыс. Самое большое количество украинских боевиков попало в котёл под Лисичанском — до 10 тысяч солдат.

Генштаб ВСУ пытается спасти ситуацию, отправляя на восток новые подразделения теробороны. Но морально-психологическое состояние украинских боевиков оставляет желать лучшего после сдачи в плен националистов из-под "Азовстали".