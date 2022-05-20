РИА Новости: ВСУ с начала спецоперации массово дезертируют на южном направлении

С самого начала российской спецоперации по демилитаризации Украины солдаты ВСУ стали дезертировать на южном направлении.

Имена более 40 таких бойцов указаны в документах, которые появились в распоряжении РИА Новости. В этих материалах также названы причины побега украинских военнослужащих.

"Кто-то сбежал прямо с поля боя, кто-то не вернулся из госпиталя, а кто-то во время передвижения своего подразделения отошёл "в кусты" и исчез", — сообщает агентство.

По информации РИА Новости, в числе дезертиров оказался начальник вещевой службы войсковой части А4279 старший лейтенант Валерий Подопригора. Военный сказал сослуживцам, что навестит свою жену и вернётся, однако вскоре он "исчез в неизвестном направлении" и перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты отказались сражаться в Северодонецке. Как пояснили боевики, у них нет ни техники, ни подкрепления.