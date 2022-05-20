Поддубный: 20 боевиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен

В Донецкой народной республике двадцать военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

А тем временем, российские силовики получили списки погибших, пропавших без вести и попавших в плен на юге специальной операции представителей ВСУ.

Как сообщает РИА Новости, в списках более двух тысяч фамилий. В основном тут рядовые и младшие офицеры.

Как отмечается, ВСУ в последний месяц испытывают настоящий кадровый голод. Армия Украины пополняется плохо обученными новичками и людьми из теробороны — эти боевики призваны в ходе мобилизации.