В Донецкой народной республике двадцать военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие и сдались в плен.
Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
А тем временем, российские силовики получили списки погибших, пропавших без вести и попавших в плен на юге специальной операции представителей ВСУ.
Как сообщает РИА Новости, в списках более двух тысяч фамилий. В основном тут рядовые и младшие офицеры.
Как отмечается, ВСУ в последний месяц испытывают настоящий кадровый голод. Армия Украины пополняется плохо обученными новичками и людьми из теробороны — эти боевики призваны в ходе мобилизации.
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