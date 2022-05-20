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Автор Элиза Ибрагимова

Леонков сообщил об уничтожении ВС РФ завезённого на Украину оружия НАТО

Силовые структуры

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сообщил, что российские войска обнаруживают места скопления западного вооружения, а затем уничтожают их.

Он отметил, что сегодня Украина вынуждена использовать электрифицированные железнодорожные сообщения для поставки тяжёлой военной техники. Из-за дефицита горючего самостоятельное передвижение указанной техники затруднительно.

При прибытии на платформы скопления вооружения нетрудно обнаружить и уничтожить высокоточными ударами. При этом российскими войсками решаются сразу три задачи: уничтожение военной техники, платформ и личного состава украинской армии.

 

 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
всу алексей леонков
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