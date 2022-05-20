Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сообщил, что российские войска обнаруживают места скопления западного вооружения, а затем уничтожают их.
Он отметил, что сегодня Украина вынуждена использовать электрифицированные железнодорожные сообщения для поставки тяжёлой военной техники. Из-за дефицита горючего самостоятельное передвижение указанной техники затруднительно.
При прибытии на платформы скопления вооружения нетрудно обнаружить и уничтожить высокоточными ударами. При этом российскими войсками решаются сразу три задачи: уничтожение военной техники, платформ и личного состава украинской армии.
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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.