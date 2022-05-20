Сотрудники МВД Финляндии сообщили, что страна готовится к "гибридному влиянию" на границе с РФ. Власти намерены объявить поправки в несколько законов.
По информации финского ведомства, изменения позволят ограничивать доступ к некоторым участкам границы, регулировать запросы на убежище. Предположительно, депутаты проанализируют поправки до летних каникул.
"Финляндия готовится к тому, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе она будет подвержена исключительным, широкомасштабным и сложным гибридным методам воздействия", — написали на официальном сайте МВД Финляндии.
Представители ведомства отметили, что если поправки примут, мигранты не смогут находиться рядом с границей даже в исключительных ситуациях. Вместе с этим власти собираются построить в пограничной зоне заборы и дороги.
Ранее сообщалось, что из-за желания Хельсинки и Стокгольма вступить в военно-политический блок НАТО альянс начал "трескаться". Об этом заявили китайские аналитики.
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