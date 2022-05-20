Согласно сведениям Минобороны РФ, с 16 мая в плен сдались 1730 украинских боевиков, заблокированных на "Азовстали", включая 80 раненых.
На момент начала штурма численность украинской группировки в Мариуполе составляла примерно 25 тыс. военнослужащих (включая силовиков, пограничников, членов территориальной обороны), а всего в период штурма в плен сдались 5-7 тыс. военных. Таким образом, можно сделать вывод о том, что остальные погибли, пишет "Свободная пресса".
Издание отмечает, что согласно данным, "просочившимся" из Офиса президента Владимира Зеленского, у Украины нет такого количества военнопленных из РФ, чтобы обменять хотя бы 20% сдавшихся на "Азовстали".
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