Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ страны нарастают из-за действий США и НАТО.
По его словам, за последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз. Как отметил глава оборонного ведомства, систематический характер приобрели заходы американских кораблей с управляемым ракетным оружием в Балтийское море.
"Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ", — сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны.
Он добавил, что в 2022 году корабли США неподалёку от Калининградской области шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.
При этом министр подчеркнул: НАТО наращивает масштабы оперативной и боевой подготовки рядом с российскими границами. Шойгу напомнил, что сейчас проводится серия учений "Защитник Европы" с участием до 40 тысяч военных из 30 стран, входящих в состав военного блока.
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