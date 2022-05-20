Шойгу: военные угрозы у западных границ России нарастают

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ страны нарастают из-за действий США и НАТО.

По его словам, за последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз. Как отметил глава оборонного ведомства, систематический характер приобрели заходы американских кораблей с управляемым ракетным оружием в Балтийское море.

"Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ", — сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны.

Он добавил, что в 2022 году корабли США неподалёку от Калининградской области шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

При этом министр подчеркнул: НАТО наращивает масштабы оперативной и боевой подготовки рядом с российскими границами. Шойгу напомнил, что сейчас проводится серия учений "Защитник Европы" с участием до 40 тысяч военных из 30 стран, входящих в состав военного блока.