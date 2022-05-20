EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Суздальцев: идея ядерного удара по Киеву с целью обвинения РФ безумна

Силовые структуры

Политолог Андрей Суздальцев оценил идею своего коллеги Ростислава Ищенко о том, что США могут нанести по Киеву ядерный удар, чтобы потом обвинить в этом Россию.

Суздальцев: идея ядерного удара по Киеву с целью обвинения РФ безумна

По мнению Суздальцева, такое предположение — чистое безумие, и Белый дом едва ли будет руководствоваться в своей международной политике безумными идеями. Мнение политолога приводит "Украина.ру".

Политолог напомнил, что не может быть ядерного удара без последствий. И если бы США решили так сделать, Россия могла бы увидеть в ядерном ударе по Украине нападение на себя. Эксперт полагает, что в Вашингтоне это хорошо понимают, и поэтому ни на что подобное не пойдут.

Ранее Суздальцев уже говорил о том, что применение ядерного оружия ни при каком стечении обстоятельств не могло бы остаться без ответа. Это, по его мнению, напоминает ситуацию во время Второй мировой войны, когда бойцы всегда имели под рукой противогаз, опасаясь применения противником отравляющего газа. Однако химоружие так и не было использовано, потому что обе стороны прекрасно понимали, что противник сразу же ответит тем же.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша россия украина ядерное оружие ростислав ищенко андрей суздальцев
Sberbank
Новости
Подберёзкин: боевиков с "Азовстали" никто не отпустит, они пойдут под следствие
Суздальцев: идея ядерного удара по Киеву с целью обвинения РФ безумна
Путин попросил Алиханова не объяснять спад в строительстве спецоперацией
"Газпром Экспорт" прекратит поставки газа финской Gasum
Путин увеличил фонд оплаты труда МИД России почти в два раза
DPA: Украина получит от Германии 15 зенитных установок Gepard
США намеренно делают из России "угрозу", чтобы продать больше оружия
Белгородка рассказала про обстрел: нас бы "прорешетило", если бы мы спали
Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордного минимума
Десантники 95-й бригады ВСУ: Киев использовал нас как простую пехоту
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Последние материалы
Берлускони: Европе нужно убедить Киев согласиться с требованиями России
На Украине бойцы теробороны устраивают бунты против отправки на передовую
Извини-подвинься: Латвия хочет возместить ущерб от "советской оккупации" активами России
Куксенкова: "Калина вышел с "Азовстали" и сдался в плен"
Подберёзкин: боевиков с "Азовстали" никто не отпустит, они пойдут под следствие
Суздальцев: идея ядерного удара по Киеву с целью обвинения РФ безумна
Путин попросил Алиханова не объяснять спад в строительстве спецоперацией
"Газпром Экспорт" прекратит поставки газа финской Gasum
Путин увеличил фонд оплаты труда МИД России почти в два раза
DPA: Украина получит от Германии 15 зенитных установок Gepard
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников