Суздальцев: идея ядерного удара по Киеву с целью обвинения РФ безумна

Политолог Андрей Суздальцев оценил идею своего коллеги Ростислава Ищенко о том, что США могут нанести по Киеву ядерный удар, чтобы потом обвинить в этом Россию.

По мнению Суздальцева, такое предположение — чистое безумие, и Белый дом едва ли будет руководствоваться в своей международной политике безумными идеями. Мнение политолога приводит "Украина.ру".

Политолог напомнил, что не может быть ядерного удара без последствий. И если бы США решили так сделать, Россия могла бы увидеть в ядерном ударе по Украине нападение на себя. Эксперт полагает, что в Вашингтоне это хорошо понимают, и поэтому ни на что подобное не пойдут.

Ранее Суздальцев уже говорил о том, что применение ядерного оружия ни при каком стечении обстоятельств не могло бы остаться без ответа. Это, по его мнению, напоминает ситуацию во время Второй мировой войны, когда бойцы всегда имели под рукой противогаз, опасаясь применения противником отравляющего газа. Однако химоружие так и не было использовано, потому что обе стороны прекрасно понимали, что противник сразу же ответит тем же.