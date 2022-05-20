Подберёзкин: боевиков с "Азовстали" никто не отпустит, они пойдут под следствие

Боевики с "Азовстали", сдавшиеся в плен, не смогут избежать наказания, они пойдут под следствие, главное, чтобы на всех хватило камер, заявил директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин.

В беседе с argumenti.ru специалист объяснил, что боевикам с "Азовстали" не уйти от ответственности.

"Никто их не отпустит. Они пройдут следственную проверку, тем более что в спецслужбах Донецка, Луганска и России о них накопилось очень много информации", — рассказал Подберёзкин.

Он также добавил, что с каждым придётся разбираться отдельно, потому что на "Азовстали" не все являются членами националистического подразделения "Азов"*, есть и люди из бригады морской пехоты, пограничники и наёмники из других стран.

"Проблема, к сожалению, заключается в том, что и у СКР, и у МВД РФ, а также у соответствующих донецких и луганских структур достаточно ограниченный ресурс. Поэтому главное, чтобы хватило кадрового состава, следователей и камер", — резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что боевиков с "Азовстали" ни в коем случае нельзя обменивать, ведь они возьмут ещё больше заложников, их надо отдать под суд. По его словам, террористическая группировка захватывает своих граждан и придумывает им обвинения безо всякой оглядки на закон.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.