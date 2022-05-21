"Эпопея" с нерешительностью Германии поставлять Киеву тяжёлое оружие длилась с начала российской спецоперации на Украине. Согласно информации, немецкие власти анонсировали, что Киев всё же получит военную помощь от ФРГ в виде 15 зенитных танков "Гепард", правда, только в июле.
Как подчеркнули в Минобороны страны, к середине июля танки должны быть полностью введены в эксплуатацию в Незалежной.
"Германия поставит Украине первые 15 зенитных танков "Гепард" в июле, подтвердил в пятницу представитель министерства обороны Германии", — пишет CNN.
Впрочем, в начале власти ФРГ обещали Киеву поставить семь самоходных гаубиц, но поступило ли оружие на Украину, так и не "отчитались".
Неоднократно из-за "нерешительности" немецких властей, в Киеве резко критиковали канцлера страны Олафа Шольца. Так, в последнем заявлении МИД Незалежной указал, что "напряжённость" между Киевом и Берлином растёт из-за "колебаний" Бундестага.
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