По показаниям сдавшихся с "Азовстали", ранее задержанный британец был снайпером

Благодаря показаниям боевиков, сдавшихся плен с территории "Азовстали", СКР установил, что ранее задержанный британский наёмник Шон Пиннер был снайпером.

Сам он утверждал, что готовил солдат к боям, а также еду для себя, сообщает Следком.

Пиннер попал в плен в апреле, когда в районе комбината им. Ильича сложило оружие подразделение матросов и офицеров 36 ОБМП ВСУ.

Уже под следствием наёмник сказал, что добровольно поступил в ВСУ, заключив 3-летний контракт. По словам иностранца, в его обязанности входила подготовка других, кроме того, британец якобы подрабатывал поваром.

СК усомнился в показаниях и была допрошена очередная группа, сложивших оружие в "Азовстали". Среди пленных оказались и другие иностранные наёмники, служившие в 36 бригаде. Они после разгрома влились в состав "Азова"*.

Сдавшиеся подтвердили, что с ними служил Шон Пиннер, но назвали его другую военную специальность — снайпер. По показаниям, он не только готовил других, но и сам активно участвовал в боях. Показания надо проверять, но если информация подтвердится, то Пиннер может "получить" вплоть до пожизненного, поскольку его жертвами были и мирные граждане.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.