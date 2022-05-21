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Автор Инна Винникова

Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Силовые структуры

Ряд СМИ публикуют снимки боевиков, которые вышли с "Азовстали" в Мариуполе. Среди них обнаружен мужчина пожилого возраста, который весьма похож на генерала США Эрика Олсона. Сходство, очевидно, есть, но военные ведомства не дают пока никаких комментариев, поэтому информацию можно назвать спорной.

Telegram-каналы сообщают, что среди тех, кто сложил оружие в Мариуполе, есть четыре военных инструктора НАТО и подполковник Великобритании Джон Бэйли. Информация не подтверждена.

Олсону на данный момент 70 лет. Известно, что он принимал участие в войне против Ирака в 90-х годах, а с 2003 по 2007 годы осуществлял командование спецоперациями США. В 2011 года генерал лично участвовал в убийстве Усамы бен Ладена.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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