Над "Азовсталью", бывшего пристанища нацистов, подняли Красный флаг СССР

Над заводом "Азовсталь", который долгое время был пристанищем украинских националистов и боевиков, подняли Красный флаг СССР.

Торжественное водружение знамени Советского Союза ознаменовало окончательное освобождение территории металлургическог комбината — флаг поднял полковник в запасе, ветеран спецслужб России и непосредственный участник всех этапов операции в Мариуполе Валентин Крыжановский.

А тем временем, на заводе "Азовсталь" началось разминирование. После него начнется работа штурмовых групп, которые должны прочесать территорию, чтобы проверить — не прячется ли в тайных катакомбах кто-то из нацистов или иностранцев, чтобы потом скрыться с меткомбината переодевшись в гражданскую одежду.

Еще там в рефрижераторах содержится порядка двухсот трупов националистов. Их планируют передать киевскому режиму.