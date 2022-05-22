Херсонский облсовет: в регионе используют только гривну — РФ врёт о рублях

На освобождённой ВС РФ территории Херсонской области используют исключительно национальную валюту Украины. По словам главы облсовета региона Александра Самойленко, рубли "не в ходу", а заявления России "дезинформация оккупантов".

Как подчеркнул Самойленко, абсолютно все расчёты в регионы проходят в гривнах.

"Все платежи производятся в украинских гривнах. Рассказы оккупантов об обращении рубля не соответствуют действительности», — заявил глава Херсонского облсовета.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что на освобождённых Россией территориях, люди сами должны решить свою дальнейшую судьбу. В том числе определить территориальный статус областей, механизмы управления, и, соответственно, экономические аспекты.