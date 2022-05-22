Офис Зеленского: никаких переговоров с Россией, только война

Киев исключил возможность договориться о прекращении огня и "не примет никаких сделок с Москвой", заявил советник президента Украины Михаил Подоляк Reuters.

Он отметил, что любые мирные соглашения с Россией не остановят боевые действия, а "просто поставят на паузу".

"Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", — считает Подоляк.

По мнению советника Владимира Зеленского, призывы Запада срочно прекратить огонь "очень странные", ведь тогда юг и восток Украины останутся под контролем российских Вооруженных сил.

Украинский чиновник призвал США и Евросоюз увеличить поставки вооружения киевскому режиму, чтобы продолжить наносить максимальный урон союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР.