Киев исключил возможность договориться о прекращении огня и "не примет никаких сделок с Москвой", заявил советник президента Украины Михаил Подоляк Reuters.
Он отметил, что любые мирные соглашения с Россией не остановят боевые действия, а "просто поставят на паузу".
"Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", — считает Подоляк.
По мнению советника Владимира Зеленского, призывы Запада срочно прекратить огонь "очень странные", ведь тогда юг и восток Украины останутся под контролем российских Вооруженных сил.
Украинский чиновник призвал США и Евросоюз увеличить поставки вооружения киевскому режиму, чтобы продолжить наносить максимальный урон союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР.
"Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно", — поделился советник кровожадными планами Киева.
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