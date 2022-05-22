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Автор Дмитрий Плотников

На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники

Силовые структуры

На Украине российская артиллерия уничтожила мгновенным ударом до 50 единиц военной техники.

На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники

Об этом сообщил информпортал Авиа. про, и отметил, что беспилотник снял момент сокрушительного удара на видео.

По информации, военная техника в момент поражения артиллерией стояла на территории крупного фермерского хозяйства или парниково-тепличного комбината.

Под артудар попали двадцать танков и боевых бронемашин, артиллерийские тягачи и бронированные автомобили, а также тридцать армейских грузовых машин боевиков.

Военные обозреватели подчёркивают, что, скорее всего, на территории стояли топливозаправочные машины — после попадания в одном из зданий начался сильный пожар.

Точных данных, где произошла эта атака, нет. Однако, судя по кадрам с БПЛА, потери бандеровцев серьезные, поскольку была ликвидирована батальонно-тактическая группа.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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