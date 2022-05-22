На Украине российская артиллерия уничтожила мгновенным ударом до 50 единиц военной техники.
Об этом сообщил информпортал Авиа. про, и отметил, что беспилотник снял момент сокрушительного удара на видео.
По информации, военная техника в момент поражения артиллерией стояла на территории крупного фермерского хозяйства или парниково-тепличного комбината.
Под артудар попали двадцать танков и боевых бронемашин, артиллерийские тягачи и бронированные автомобили, а также тридцать армейских грузовых машин боевиков.
Военные обозреватели подчёркивают, что, скорее всего, на территории стояли топливозаправочные машины — после попадания в одном из зданий начался сильный пожар.
Точных данных, где произошла эта атака, нет. Однако, судя по кадрам с БПЛА, потери бандеровцев серьезные, поскольку была ликвидирована батальонно-тактическая группа.
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