На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники

На Украине российская артиллерия уничтожила мгновенным ударом до 50 единиц военной техники.

Об этом сообщил информпортал Авиа. про, и отметил, что беспилотник снял момент сокрушительного удара на видео.

По информации, военная техника в момент поражения артиллерией стояла на территории крупного фермерского хозяйства или парниково-тепличного комбината.

Под артудар попали двадцать танков и боевых бронемашин, артиллерийские тягачи и бронированные автомобили, а также тридцать армейских грузовых машин боевиков.

Военные обозреватели подчёркивают, что, скорее всего, на территории стояли топливозаправочные машины — после попадания в одном из зданий начался сильный пожар.

Точных данных, где произошла эта атака, нет. Однако, судя по кадрам с БПЛА, потери бандеровцев серьезные, поскольку была ликвидирована батальонно-тактическая группа.