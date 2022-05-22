Киевский режим готовит украинцев к крупным поражениям ВСУ

За последние дни риторика киевского режима кардинально поменялась. Владимир Зеленский забыл про скорые "победы", а назвал ситуацию "чрезвычайно тяжёлой".

Украинским властям больше не удаётся скрывать от собственных граждан, что положение ВСУ около Славянска и Северодонецка катастрофическое. Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР заканчивают окружение группировки армии Украины и формируют "котёл".

Главный киевский пропагандист Алексей Арестович не скупился на нецензурную брань, оценивая ситуацию.

"Нет сил, люди в непрерывных боях, и с потерями, и с разбитым вооружением… неприятность у нас образовалась", — был вынужден признать Арестович.

Генштаб Украины настаивает на приказе об отступлении, но администрация Владимира Зеленского не торопится. Помимо того, что ВСУ придётся бросить построенные за восемь лет укрепления, бегство сильно подорвёт боевой дух украинских солдат. После сдачи в плен националистов в Мариуполе мораль в войсках и так оставляет желать лучшего.