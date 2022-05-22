EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Киевский режим готовит украинцев к крупным поражениям ВСУ

Силовые структуры

За последние дни риторика киевского режима кардинально поменялась. Владимир Зеленский забыл про скорые "победы", а назвал ситуацию "чрезвычайно тяжёлой".

Киевский режим готовит украинцев к крупным поражениям ВСУ

Украинским властям больше не удаётся скрывать от собственных граждан, что положение ВСУ около Славянска и Северодонецка катастрофическое. Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР заканчивают окружение группировки армии Украины и формируют "котёл".

Главный киевский пропагандист Алексей Арестович не скупился на нецензурную брань, оценивая ситуацию.

"Нет сил, люди в непрерывных боях, и с потерями, и с разбитым вооружением… неприятность у нас образовалась", — был вынужден признать Арестович.

Генштаб Украины настаивает на приказе об отступлении, но администрация Владимира Зеленского не торопится. Помимо того, что ВСУ придётся бросить построенные за восемь лет укрепления, бегство сильно подорвёт боевой дух украинских солдат. После сдачи в плен националистов в Мариуполе мораль в войсках и так оставляет желать лучшего.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина донбасс владимир зеленский
Sberbank
Новости
Каракаев: "Межконтинентальную ракету "Сармат" сегодня невозможно перехватить"
Киевский режим готовит украинцев к крупным поражениям ВСУ
Колясников: "Если кого и менять на Медведчука — так это Януковича"
Экс-посол США Макфол: Украине врали, что собираются принять в НАТО
Военкор Жданов провёл провёл экскурсию по тоннелю "Азовстали"
МИД Италии: в мире начнется "продовольственная" война из-за украинской пшеницы
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Жарихин: Зеленскому дали пять ролей, но главную он так и не сыграл
Британский подполковник Грант: "Азов"* не неонацисты, а "ультранационалисты"
Ходаковский: "На "Азовстали" "заботливо" приготовлены для нас фугасы"
Популярное
Силовые структуры
Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.

Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"
Мир. Новости мира
Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"
Силовые структуры
В плен с "Азовстали" сдались офицеры США, Британии и инструкторы НАТО
Силовые структуры
Противник в окопах на окраинах Северодонецка пропустил начало штурма ВС РФ
Любовь Степушова Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Fox News: Турция — секретное оружие России внутри НАТО
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Майор ВСУ "Волына" не избавился от своего смартфона до сдачи в плен ВС РФ
Силовые структуры
Майор ВСУ "Волына" не избавился от своего смартфона до сдачи в плен ВС РФ
Последние материалы
Колясников: "Если кого и менять на Медведчука — так это Януковича"
Экс-посол США Макфол: Украине врали, что собираются принять в НАТО
Военкор Жданов провёл провёл экскурсию по тоннелю "Азовстали"
МИД Италии: в мире начнется "продовольственная" война из-за украинской пшеницы
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Жарихин: Зеленскому дали пять ролей, но главную он так и не сыграл
Британский подполковник Грант: "Азов"* не неонацисты, а "ультранационалисты"
Ходаковский: "На "Азовстали" "заботливо" приготовлены для нас фугасы"
Астролог Ольга Фандорина: "Самым неудачным месяцем в 2022 году будет август"
The Hill: желание НАТО и США "унизить Россию" грозит ядерными ударами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников