Масштабного контрнаступления ВСУ не будет, так как это не соответствует тактике и стратегии украинской армии в этом конфликте. Такое мнение озвучил в эфире телемарафона украинский военный эксперт Александр Коваленко.
Аналитик считает, что основа нынешней тактики ВСУ - это оборонные действия по остановке продвижения российских военных.
По словам Коваленко, ВСУ начинают переходить в контрнаступление на тех направлениях, где российские войска уязвимы и "уже не могут удерживать позиции". Тактику ВСУ использовали в Киевской, Черниговской и Сумской области, а сейчас они её реализуют в Харьковской области, заявил эксперт.
По его мнению, выбранная тактика позволяет избежать больших потерь среди личного состава и техники и минимизирует жертвы среди мирного населения.
Заметим, ранее ряд экспертов прогнозировали начало масштабного контрнаступления ВСУ через полтора-два месяца, то есть в конце июня-начале июля.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.