Украинский эксперт Коваленко: масштабного контрнаступления ВСУ не будет

Масштабного контрнаступления ВСУ не будет, так как это не соответствует тактике и стратегии украинской армии в этом конфликте. Такое мнение озвучил в эфире телемарафона украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Аналитик считает, что основа нынешней тактики ВСУ - это оборонные действия по остановке продвижения российских военных.

По словам Коваленко, ВСУ начинают переходить в контрнаступление на тех направлениях, где российские войска уязвимы и "уже не могут удерживать позиции". Тактику ВСУ использовали в Киевской, Черниговской и Сумской области, а сейчас они её реализуют в Харьковской области, заявил эксперт.

По его мнению, выбранная тактика позволяет избежать больших потерь среди личного состава и техники и минимизирует жертвы среди мирного населения.

Заметим, ранее ряд экспертов прогнозировали начало масштабного контрнаступления ВСУ через полтора-два месяца, то есть в конце июня-начале июля.