EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения

Силовые структуры

Всё вооружение, которое Запад поставляет ВСУ, сразу уничтожать не получается. Но до передовой его добирается не то количество, что необходимо для обеспечения потребностей военных киевского режима. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения

Аналитик в беседе с изданием Украина.ру пояснил, что ВСУ всё время меняют тактику доставок и логистику. Вооружение поставляется гражданским транспортом, под маркой Красного креста или благотворительных организаций.

По его словам, узнать с воздуха, что перевозит тот или иной гражданский грузовик по дорогам Украины, невозможно. Поэтому ВС России стараются уничтожать оружие в местах его скопления, там, куда его привозят и разгружают, чтобы доставить затем на линию фронта.

И удары российской армии по таким местам приводят к нехватке вооружений у ВСУ, заключил Леонков.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок предположил, что у ВСУ скоро не останется военной техники.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу россия украина алексей леонков
Sberbank
Новости
Сенатор Пол: США займут денег у Китая для Украины
Депутат Шеремет: армия РФ сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря
Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения
WELT: Шольц ослабил надежды Украины на быстрое вступление в ЕС — Киев в ярости
В "малых котлах" Донбасса окружено больше двадцати тысяч солдат ВСУ
Аналитик из США Трейсман: переброска оружия НАТО к границам РФ была ошибкой
CNN: представитель Пентагона Кирби покинет должность из-за Украины
Леонков: наказание для боевиков с "Азовстали" определит суд
Echos: Россия получит 100 миллиардов долларов за продажу газа ЕС и окупит "СП-2"
Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Боевик "Азова"* Калина при наступлении темноты вышел с "Азовстали"
Силовые структуры
Боевик "Азова"* Калина при наступлении темноты вышел с "Азовстали"
Последние материалы
CNN: представитель Пентагона Кирби покинет должность из-за Украины
Леонков: наказание для боевиков с "Азовстали" определит суд
Echos: Россия получит 100 миллиардов долларов за продажу газа ЕС и окупит "СП-2"
Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит
Венесуэльский депутат: США, поставляя оружие, формируют нерегулярные армии
Эксперт из США: Байден помог Путину избавиться от олигархов в России
Подоляк: в Донбассе должны забыть слово "русские"
Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться нацист из США
NPR: "Признание Ким Чен Ына о COVID-19 - расчет на повторное взаимодействие с внешним миром"
Вера Брежнева переквалифицировалась в грузчицы: "Центр помощи Украине"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников