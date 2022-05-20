Всё вооружение, которое Запад поставляет ВСУ, сразу уничтожать не получается. Но до передовой его добирается не то количество, что необходимо для обеспечения потребностей военных киевского режима. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Аналитик в беседе с изданием Украина.ру пояснил, что ВСУ всё время меняют тактику доставок и логистику. Вооружение поставляется гражданским транспортом, под маркой Красного креста или благотворительных организаций.
По его словам, узнать с воздуха, что перевозит тот или иной гражданский грузовик по дорогам Украины, невозможно. Поэтому ВС России стараются уничтожать оружие в местах его скопления, там, куда его привозят и разгружают, чтобы доставить затем на линию фронта.
И удары российской армии по таким местам приводят к нехватке вооружений у ВСУ, заключил Леонков.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок предположил, что у ВСУ скоро не останется военной техники.
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