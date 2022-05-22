WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"

В Павлоград прибыло два батальона польской пехоты.

Об этом сообщили источники проекта Семёна Пегова WarGonzo в Днепропетровске.

Военкор заявил, что по информации, два батальона польской пехоты выдвинулись накануне из Киева и уже добрались до Павлограда. В каждом батальоне имеются по четыре противотанковые пушки "Рапира", БТРы и броневики производства США.

В настоящее время польскую пехоту готовят к переброске на Авдеевский фронт.

Идёт ли речь о регулярных войсках или наёмниках — сейчас сказать сложно, сообщает корреспондент. Но в любом случае, появление этой информации на фоне "танцев" президента Украины Владимира Зеленского с Верховной Радой по поводу участия иностранных контингентов в боевых действиях — выглядит вполне логичным, уверен Пегов.