В Павлоград прибыло два батальона польской пехоты.
Об этом сообщили источники проекта Семёна Пегова WarGonzo в Днепропетровске.
Военкор заявил, что по информации, два батальона польской пехоты выдвинулись накануне из Киева и уже добрались до Павлограда. В каждом батальоне имеются по четыре противотанковые пушки "Рапира", БТРы и броневики производства США.
В настоящее время польскую пехоту готовят к переброске на Авдеевский фронт.
Идёт ли речь о регулярных войсках или наёмниках — сейчас сказать сложно, сообщает корреспондент. Но в любом случае, появление этой информации на фоне "танцев" президента Украины Владимира Зеленского с Верховной Радой по поводу участия иностранных контингентов в боевых действиях — выглядит вполне логичным, уверен Пегов.
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