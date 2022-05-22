Троих военнослужащих из Челябинской области, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, наградили посмертно, об этом сообщает kursdela.biz.
Власти Магнитогорска рассказали, что родным погибших южноуральских солдат вручили их ордена Мужества в Центре патриотического воспитания Магнитогорска.
Ранее стало известно, что на Украине в ходе спецоперации погибли два контрактника из Оренбургской области. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.