"Азовцы"* могли уйти с "Азовстали" тайными тропами — в городе ищут диверсантов

Работа по разминированию территорий освобождённого от нацбатов завода "Азовсталь" идёт полным ходом. Кроме того, по словам пулеметчика штурмовой группы ВВ с позывным Фарыч в Мариуполе могут прятаться диверсанты, которые, возможно, ушли тайными тропами.

Как рассказал Фарыч, освобождение завода далось нелегко. Боевики нацбата, даже после того, как сдались в плен, вели себя вызывающе.

"Азовцы"* они отмороженные наглухо, просто. Отмороженные, дерзкие, наглые. С ВСУ было как-то попроще. Они даже когда сдавались в плен, вели себя нагло. Отказывались отвечать на вопросы", — рассказал Фарыч в беседе с ФАН.

Кроме прочего, велика вероятность, что в городе могут находиться националисты, которые могут скрываться в городе.

"Буквально в двух шагах от проходной военкоры ФАН нашли одежду с символикой "Азова"*. Судя по всему, боевики выбирались за пределы "Азовстали", где переодевались в гражданскую одежду и пытались незаметно покинуть Мариуполь", — пишет издание.

Кроме прочего, приверженность к очень глубоким националистическим убеждениям украинских боевиков доказывает и брошенное оружие с нацистской символикой.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.