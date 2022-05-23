Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, военные из РФ также уничтожили 12 украинских беспилотников, включая один "Байрактар", две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч".
"Российскими средствами ПВО за сутки сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины, в том числе два в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области", — подчеркнул Конашенков.
В общей сложности с момента начала спецоперации по демилитаризации Украины российские военные уничтожили 177 самолётов и 125 вертолётов, принадлежащих ВСУ.
Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области армия РФ уничтожила перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военную технику ВСУ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.