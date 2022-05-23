Минобороны: российские системы ПВО сбили три украинских штурмовика Су-25

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, военные из РФ также уничтожили 12 украинских беспилотников, включая один "Байрактар", две ракеты "Точка-У" и восемь снарядов РСЗО "Смерч".

"Российскими средствами ПВО за сутки сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины, в том числе два в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области", — подчеркнул Конашенков.

В общей сложности с момента начала спецоперации по демилитаризации Украины российские военные уничтожили 177 самолётов и 125 вертолётов, принадлежащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области армия РФ уничтожила перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военную технику ВСУ.