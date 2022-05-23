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Автор Светлана Нерадовская

Кадыров пообещал "выдавить мерзкую националистическую опухоль" на Украине

Силовые структуры

Российские подразделения "дожмут" украинских боевиков под Луганском, изгнав их с насиженной укреплённой территории. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, добавивший, что зачистка о т украинских националистов проходит по плану.

Кадыров пообещал "выдавить мерзкую националистическую опухоль" на Украине

Кадыров поделился новыми видео, наглядно демонстрирующими процесс зачистки. На них видно, что чеченские военные продвигаются осторожно, сопровождаемые бесчисленными выстрелами с обеих сторон.

"Наши ребята в своём деле беспристрастны. Они выдавят эту мерзкую националистическую опухоль, это лишь вопрос времени. Никакие попытки противника отступить, а тем более отстоять занятую территорию не увенчаются успехом, пока они находятся под прицелом наших ребят", — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни предупредил, что победа России неизбежна, а судьба "последователей фашистской идеологии" на Украине предрешена. Кадыров отметил, что российские войска продолжают идти всё глубже на территорию Украины, напомнив о гигантских потерях ВСУ, о которых киевские власти предпочитают молчать. Глава Чечни добавил, что, как настоящие военные, его бойцы просто ждут соответствующих приказов, которые чётко и оперативно выполняются.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы лнр чечня луганск украина рамзан кадыров
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