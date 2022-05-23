Кадыров пообещал "выдавить мерзкую националистическую опухоль" на Украине

Российские подразделения "дожмут" украинских боевиков под Луганском, изгнав их с насиженной укреплённой территории. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, добавивший, что зачистка о т украинских националистов проходит по плану.

Кадыров поделился новыми видео, наглядно демонстрирующими процесс зачистки. На них видно, что чеченские военные продвигаются осторожно, сопровождаемые бесчисленными выстрелами с обеих сторон.

"Наши ребята в своём деле беспристрастны. Они выдавят эту мерзкую националистическую опухоль, это лишь вопрос времени. Никакие попытки противника отступить, а тем более отстоять занятую территорию не увенчаются успехом, пока они находятся под прицелом наших ребят", — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни предупредил, что победа России неизбежна, а судьба "последователей фашистской идеологии" на Украине предрешена. Кадыров отметил, что российские войска продолжают идти всё глубже на территорию Украины, напомнив о гигантских потерях ВСУ, о которых киевские власти предпочитают молчать. Глава Чечни добавил, что, как настоящие военные, его бойцы просто ждут соответствующих приказов, которые чётко и оперативно выполняются.