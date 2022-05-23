В Киеве суд вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, которого обвиняют в "нарушении законов и обычаев войны".
Из зала суда трансляцию вёл телеканал "Суспильное".
"Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй ст. 438 Уголовного Кодекса Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", — вынес решение украинский суд.
Приговор ещё может быть обжалован в апелляционном суде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская сторона не располагает большими возможностями для защиты военнослужащего ВС РФ на месте, однако не окончит предпринимать все попытки в этом направлении. Песков подчеркнул, что "судьба каждого российского гражданина имеет первоочередное значение".
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.