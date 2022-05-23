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Автор Дмитрий Плотников

"Мариупольский трибунал" начнёт судить сдавшихся в плен с "Азовстали"

Силовые структуры

"Мариупольский трибунал" на первоначальном этапе будет судить военнопленных из числа сдавшихся с металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что все украинские пленные, которые сдались с территории завода "Азовсталь", содержатся на территории Донбасса. Это заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, международный трибунал планируется тоже организовать на территории Донецкой республики. Он также отметил, что сейчас "прорабатывается устав трибунала".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
денис пушилин
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