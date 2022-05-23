Мотивированных военных на Украине становится всё меньше и меньше — остаются в строю те, кто не хотят "воевать", когда им дают сдачи.
Об этом сообщил политический эксперт Ростислав Ищенко.
Аналитик уверен, что пушечного мяса на Украине ещё много. Правда, оно в последние дни как-то быстро сдаваться начало и остались те, кто желал отсиживаться в тылу и там мародёрствовать.
"Когда они узнали, что надо ехать на фронт и умирать, у них начали резко меняться взгляды, им сразу захотелось в плен", — отметил Ищенко.
У украинцев была возможность свергнуть киевскую хунту, когда военных не было в Киеве, а людям раздали оружие. Однако они предпочли поддержать предателей страны и кричали, что войну необходимо довести до конца. И когда эти "крикуны" попали на фронт, то предпочли сдаться.
"Сейчас они сдаются и говорят — по нам из пушек стреляли и нам страшно… Как же мы будем воевать, если в нас из пушек стреляют? Так нельзя, пусть в нас не стреляют, тогда мы будем воевать", — подытожил эксперт.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.