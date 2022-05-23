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Автор Дмитрий Плотников

Ищенко: "Желающие воевать украинцы заканчиваются, остаются одни мародёры"

Силовые структуры

Мотивированных военных на Украине становится всё меньше и меньше — остаются в строю те, кто не хотят "воевать", когда им дают сдачи.

Ищенко: "Желающие воевать украинцы заканчиваются, остаются одни мародёры"

Об этом сообщил политический эксперт Ростислав Ищенко.

Аналитик уверен, что пушечного мяса на Украине ещё много. Правда, оно в последние дни как-то быстро сдаваться начало и остались те, кто желал отсиживаться в тылу и там мародёрствовать.

"Когда они узнали, что надо ехать на фронт и умирать, у них начали резко меняться взгляды, им сразу захотелось в плен", — отметил Ищенко.

У украинцев была возможность свергнуть киевскую хунту, когда военных не было в Киеве, а людям раздали оружие. Однако они предпочли поддержать предателей страны и кричали, что войну необходимо довести до конца. И когда эти "крикуны" попали на фронт, то предпочли сдаться.

"Сейчас они сдаются и говорят — по нам из пушек стреляли и нам страшно… Как же мы будем воевать, если в нас из пушек стреляют? Так нельзя, пусть в нас не стреляют, тогда мы будем воевать", — подытожил эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы ростислав ищенко
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