Ходарёнок: если ВСУ не успеют уйти из Северодонецка — украинской армии конец

США заявили о намерении отправить на Украину бойцов Сил Специальных Операций. Формально подаётся всё так, будто это нужно для охраны посольства, якобы морпехи уже не справляются. Однако на деле всё совсем иначе. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт пояснил, что ССО — это не служба охраны, а уникальные люди, которых готовят много лет. И поручить им охранять периметр — всё равно, что забивать гвозди микроскопом.

Аналитик заметил, что у ВСУ сыпется весь младший и старший офицерский состав, а поэтому воевать в ближайшее время будет просто некому.

"Если подразделения не успеют унести ноги из Северодонецка, то украинской армии кранты", — заявил военный журналист.

Он обратил внимание на то, что уже пошли разговоры про переброску поляков в Павлоград и далее по фронту. И на фоне этого появление ССО выглядит вполне логичным, полагает Ходарёнок.