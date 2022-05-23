США заявили о намерении отправить на Украину бойцов Сил Специальных Операций. Формально подаётся всё так, будто это нужно для охраны посольства, якобы морпехи уже не справляются. Однако на деле всё совсем иначе. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.
Эксперт пояснил, что ССО — это не служба охраны, а уникальные люди, которых готовят много лет. И поручить им охранять периметр — всё равно, что забивать гвозди микроскопом.
Аналитик заметил, что у ВСУ сыпется весь младший и старший офицерский состав, а поэтому воевать в ближайшее время будет просто некому.
"Если подразделения не успеют унести ноги из Северодонецка, то украинской армии кранты", — заявил военный журналист.
Он обратил внимание на то, что уже пошли разговоры про переброску поляков в Павлоград и далее по фронту. И на фоне этого появление ССО выглядит вполне логичным, полагает Ходарёнок.
"Моё мнение таково: в ближайшее время мы можем увидеть смешанный состав иностранного корпуса в Донбассе: поляки, американцы из ССО, частные контрактники. Всё для того, чтобы не допустить обрушения фронта в направлении Донбасса, потому что Павлоград не сегодня-завтра будет просматриваться в оптику наших артиллеристов", — заключил полковник запаса.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.