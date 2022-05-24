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Автор Екатерина Широкова

Насонов: у ВСУ кончаются ресурсы для наступления — "Три человека на велосипедах"

Силовые структуры

Нацбатальонам и ВСУ не хватает ресурсов для наступательной операции на российских военных в Херсонской области, заявил эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Роман Насонов.

Насонов: у ВСУ кончаются ресурсы для наступления — "Три человека на велосипедах"

По его словам, у российской стороны быстро и качественно работают система ПВО, которая уничтожает технику украинских военных. Однако Насонов уточнил, что командование ВСУ пытается не распространяться об этом, как и в ситуации на "Азовстали".

"Если ВСУ факт сдачи "Азовстали" обосновали военным успехом, то объявить они могут всё что угодно. Любые передвижения трёх человек на велосипедах могут объявить маршем, построенным профессионально. Шоумены, а не воинские подразделения", — рассказал эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Как подчеркнул Насонов, Киев частично и сам признаёт, что мобилизационных сил не хватает. Кроме того, боевиков попросту некому обучать.

"Наступление — ряд активных действий, включающих работу разведки, авиации, инженерных, мотострелковых подразделений и других, этому нужно обучать. Иначе это будет, как в басне про лебедя, рака и щуку, без должного эффекта", — пояснил Насонов.

Эксперт подчеркнул, что качественно проведённая денацификация позволит жителям Херсонской и Харьковской областей определить самостоятельно судьбу регионов.

"Они смело могут обратиться к России, которая может рассмотреть обращение в упрощенном порядке, может принять свое решение. Там — русские люди", — резюмировал собеседник.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу херсонская область
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