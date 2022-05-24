ВСУ разбомбили элитный посёлок украинских прокуроров и судей под Изюмом

Снаряды ВСУ попали в элитный посёлок под Изюмом Харьковской области, где "базировались" украинские прокуроры, судьи и представители бизнеса.

Согласно информации, загородные дома "сливок общества" находились около Оскольского водохранилища, что недалеко от границы с ДНР.

"Деревянные строения в посёлке разрушены разрывами, кирпичные посечены осколками", — передаёт корреспондент РИА Новости.

Согласно сообщению, элитную базу люди покинули ещё давно, побросав на территории яхты, катера и дорогие автомобили.