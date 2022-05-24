Хатылев: у РФ есть такое вооружение, о котором даже не слышали в НАТО

Россия преподнесёт для НАТО "особый сюрприз" в виде перспективных вооружений, если Североатлантический альянс не прекратит расширяться на восток. Об этом заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

По словам специалиста, США и НАТО продолжают вести агрессивную политику в отношении РФ. Он напомнил в интервью изданию "ПолитЭксперт", что в состав альянса сначала хотели включить Украину, а теперь — Финляндию и Швецию. Как пояснил эксперт, Москва несколько раз просила НАТО остановиться, однако эти просьбы не были услышаны.

Хатылев полагает, что проблему безопасности РФ, скорее всего, придётся решать при помощи новейших технологий.