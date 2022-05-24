Россия преподнесёт для НАТО "особый сюрприз" в виде перспективных вооружений, если Североатлантический альянс не прекратит расширяться на восток. Об этом заявил военный эксперт Сергей Хатылев.
По словам специалиста, США и НАТО продолжают вести агрессивную политику в отношении РФ. Он напомнил в интервью изданию "ПолитЭксперт", что в состав альянса сначала хотели включить Украину, а теперь — Финляндию и Швецию. Как пояснил эксперт, Москва несколько раз просила НАТО остановиться, однако эти просьбы не были услышаны.
Хатылев полагает, что проблему безопасности РФ, скорее всего, придётся решать при помощи новейших технологий.
"Речь идёт о тех передовых технологиях, которые находятся в стадии разработки, пока об этом мы не имеем права громко заявлять. Но президент предупреждал, что у нас есть такое вооружение, о котором никто даже и не слышал", — заключил специалист.
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