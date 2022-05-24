ВСУ заминировали единственный выход из Херсонского порта в Чёрное море

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заминировали единственный выход в Чёрное море, поэтому работа Херсонского торгового порта заблокирована. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что сегодня открыть этот порт почти нереально. Как пояснил Стремоусов, торговое судоходство по Днепру тоже приостановлено.

"Херсонский порт не может быть задействован, потому что единственный выход в Чёрное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами", — сказал замглавы военно-гражданской администрации.

Он добавил, что порт начнёт функционировать после того, как Очаков и Николаевская область в целом будут полностью зачищены от украинских националистических формирований.

Ранее Стремоусов заявлял, что власти Херсонской области попросят разместить в регионе российскую военную базу для защиты населения.