Перехват разговора боевиков ВСУ подтвердил создание КП в здании школы Лисичанска

В Лисичанско-Северодонецкой агломерации украинские боевики выбирают в качестве мест размещения гражданские объекты. Разведка союзных войск Народной милиции ДНР и ВС РФ получила информацию о том, что командный пункт 57-й бригады ВСУ расположился в одной из школ Лисичанска. Это в очередной раз доказывает, что украинские боевики прикрываются за спинами мирных жителей.

Накануне союзными войсками был осуществлён радиоперехват разговора украинских боевиков. Военные ВСУ обсуждали свои действия в гимназии Лисичанска. Нахождение противника и отсутствие гражданских лиц на объекте было подтверждено. По позициям украинских войск открыли огонь. В результате атаки ликвидированы боеприпасы, узлы связи, машины снабжения связи, две единицы бронетехники, передаёт "Военное обозрение".

Представители западной прессы регулярно публикуют на своих страницах "шокирующие" кадры, как российские войска обстреливают якобы объекты социальной инфраструктуры. Однако СМИ умалчивают, что эти объекты превратились в места базирования ВСУ.