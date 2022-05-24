По мнению капитана первого ранга запаса Владимира Ераносяна, доставить на Украину зенитные управляемые ракеты "Стингер" под прикрытием гуманитарной помощи через Польшу вполне возможно, поскольку американские ПЗРК довольно небольшие по размеру. Однако они не смогут принести пользы, так как операторы и командиры должны пройти соответствующее обучение.
Ераносян отметил, что инструкторы НАТО уже попытались обучить ВСУ стрелять из "Стингеров" на Урзуфском, Кременчугском и Яворовском полигонах. Однако высокоточное оружие ликвидировало западных наёмников, которые готовили операторов ПЗРК.
"Смогут ли они стрелять в этих условиях? Смогут, но они могут попасть в многоэтажку и в свой вертолёт. Если нет командира, который может регулировать их действия. Я допускаю нападения на конвои, грузовики или заглохший БТР при помощи их остатков ПТРК, но это явно не перемога", — указал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
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