Ераносян: если стрелок ВСУ выстрелит из "Стингера", то попадёт в свой вертолёт

По мнению капитана первого ранга запаса Владимира Ераносяна, доставить на Украину зенитные управляемые ракеты "Стингер" под прикрытием гуманитарной помощи через Польшу вполне возможно, поскольку американские ПЗРК довольно небольшие по размеру. Однако они не смогут принести пользы, так как операторы и командиры должны пройти соответствующее обучение.

Ераносян отметил, что инструкторы НАТО уже попытались обучить ВСУ стрелять из "Стингеров" на Урзуфском, Кременчугском и Яворовском полигонах. Однако высокоточное оружие ликвидировало западных наёмников, которые готовили операторов ПЗРК.