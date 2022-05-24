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Автор Александр Шторм

Военные эксперты посчитали, что следующие цели России - Одесса и Николаев

Силовые структуры » Министерство обороны

​Российские вооруженные силы будут стремиться взять под свой контроль Одессу и Николаев. По мнению экспертов, это необходимо для того, чтобы исключить там появление военных баз США. Именно тогда перелом в ходе военных действий можно будет считать окончательным.

Военные эксперты посчитали, что следующие цели России - Одесса и Николаев

Как сообщил URA. RU военный эксперт Василий Дандыкин, Украина была нужна американцам для переброски оружия и создания в будущем на черноморских побережьях военных баз. Сегодня Николаев и Одесса являются целью номер один для ВС РФ, поскольку без них любая активность США на Украине теряет смысл.

Политолог Владимир Евсеев добавил, что освобождение Николаевской и Одесской областей может лишить Америку стратегических целей на Украине. Она изначально нужна была именно в части черноморского побережья — Крыма, сейчас Николаевской и Одесской областей. Если никаких шансов создания на этих территориях военных баз не останется, у американцев не будет стимула воевать за Украину.

Самым главным южное направление — Донбасс и Юг — является потому, что там сосредоточена основа экономики Украины, как бы последняя не утверждала обратное.

Эти регионы по сути своей — развитый промышленный и агрокомплекс, а самое важное в них — транзитные торговые пути, которые идут через Одессу и Николаев. Металл, зерно и транзитная торговля — основа экономики, а значит и государственности Украины.

По словам Евсеева, при этом приоритетной целью остается освобождение Донбасса. После "Азовстали” России нужна нейтрализация Лисичанской, Северодонецкой группировки ВСУ и полное освобождение ЛНР.

Отметим, что по мнению западных аналитиков, Северодонецк может стать "новым Мариуполем". Сегодня он является одним из немногих крупных городов на востоке Луганской области, которые до сих пор контролируются Украиной.

Военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк пояснил, что самым важным в городе является река, которая течет прямо к западу от города. Российские войска уже фактически пересекли ее в некоторых районах и оттеснили часть украинских сил на юг.

Так как мост через реку уже разрушен, у ВСУ есть два варианта — либо "окопаться" в Северодонецке, рискуя "стать еще одним Мариуполем", либо покинуть город, пока такая возможность еще сохраняется.

Что касается Одессы и Николаева, то в областях постоянно флот стреляет "Калибрами" и ВКС наносят удары и по Западной Украине, и по Житомиру. Но принятие решений — прерогатива верховного главнокомандующего, а дальше замысел разрабатывает Генштаб РФ, резюмировал Дандыкин.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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