Во вторник появилась информация о занятии подразделениями ВС России и НМ ЛНР населённого пункта Красный Лиман, штурм которого начался накануне. Однако город пока полностью под контроль союзных сил не перешёл. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Как пояснил в разговоре с репортёром один из участников штурма, пока процесс идёт, части ВСУ отходят.
По словам военкора, к освобождённым кварталам уже подъехали подразделения Росгвардии и ведут зачистку.
Но никаких 500 пленных в ходе штурма взято не было, добавил журналист, опровергнув появившуюся накануне информацию о большом количестве захваченных в плен под Лиманом украинских военных.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.