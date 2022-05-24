EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сладков: Киев бросал против ДНР диверсантов-гомосексуалистов
США не станут защищать Тайвань ценой войны с Китаем
Депутат оценила прекращение ВОЗ и МККК поставок лекарств в ЛДНР
В Ивано-Франковске музыканта избили за песни на русском языке
Ветеран разведки: "Острая фаза конфликта на Украине завершится к осени"
Военкор Коц опроверг слухи о взятии 500 пленных в ходе штурма Красного Лимана
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
Автор Максим Александров

Военкор Коц опроверг слухи о взятии 500 пленных в ходе штурма Красного Лимана

Силовые структуры

Во вторник появилась информация о занятии подразделениями ВС России и НМ ЛНР населённого пункта Красный Лиман, штурм которого начался накануне. Однако город пока полностью под контроль союзных сил не перешёл. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Как пояснил в разговоре с репортёром один из участников штурма, пока процесс идёт, части ВСУ отходят.

По словам военкора, к освобождённым кварталам уже подъехали подразделения Росгвардии и ведут зачистку.

Но никаких 500 пленных в ходе штурма взято не было, добавил журналист, опровергнув появившуюся накануне информацию о большом количестве захваченных в плен под Лиманом украинских военных.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
всу лнр россия украина
Популярное
Мир. Новости мира
Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы

Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.

Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Мир. Новости мира
"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
США и Канада. Новости и аналитика
Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение
Любовь Степушова Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Силовые структуры
Группировка "Отважных" штурмует Лиман: сдались более 500 военных ВСУ
Мир. Новости мира
Военкор Поддубный: ВСУ ждёт новая катастрофа в Северодонецке
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Силовые структуры
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Последние материалы
Военкор Коц опроверг слухи о взятии 500 пленных в ходе штурма Красного Лимана
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
Партия социалистов Молдавии опровергла задержание экс-президента Додона
Политолог Стариков: к задержанию Додона причастен посол США в Молдавии
Украинские силовики отправили в СИЗО боевиков теробороны из Житомира
Newsweek: 300 тысяч человек ежедневно испытывают ядерный взрыв в Интернете
Украинские боевики убили шестеро человек перед тем, как сдаться из "Азовстали"
Германия намерена возобновить работу угольных и мазутных станций
ФСБ накрыла схрон с оружием и взрывчаткой на даче в Крыму
Pucará Defensa: ВС РФ окружат группировку ВСУ в Лисичанске с запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников