Военкор Коц опроверг слухи о взятии 500 пленных в ходе штурма Красного Лимана

Во вторник появилась информация о занятии подразделениями ВС России и НМ ЛНР населённого пункта Красный Лиман, штурм которого начался накануне. Однако город пока полностью под контроль союзных сил не перешёл. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Как пояснил в разговоре с репортёром один из участников штурма, пока процесс идёт, части ВСУ отходят.

По словам военкора, к освобождённым кварталам уже подъехали подразделения Росгвардии и ведут зачистку.

Но никаких 500 пленных в ходе штурма взято не было, добавил журналист, опровергнув появившуюся накануне информацию о большом количестве захваченных в плен под Лиманом украинских военных.